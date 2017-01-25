В сети появилось видео с места атаки на отель в Сомали

В сети появилось видео нападения исламистов на гостиницу Dayah в столице Сомали Могадишо. Кадры с места событий публикует Ruptly.

Боевики на заминированном автомобиле протаранили ворота гостиницы. После взрыва образовалась брешь. В нее ворвались исламисты и открыли огонь по находящимся внутри людям. Через некоторое время прогремел второй взрыв. Охрана отеля сумела отразить атаку. В результате теракта погибли 13 человек, десятки получили ранения.

Ответственность за нападение взяла на себя радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб».

