Исламисты напали на отель в Сомали

В Могадишо (Сомали) исламисты атаковали отель. Об этом сообщает Reuters.

По данным полиции, боевики на заминированном автомобиле протаранили ворота гостиницы. После взрыва образовалась брешь. В нее ворвались исламисты и открыли огонь по находящимся внутри. Через некоторое время прогремел второй взрыв. Как рассказал полковник полиции Абдикадир Хусейн (Abdiqadir Hussein), охрана отеля сумела отразить атаку. «Мы обеспечили безопасность людей и после этого уже занялись зачисткой, — объяснил он. — Сейчас наши подразделения находятся внутри здания, и мы пока не можем сообщить всю информацию».

Стражи порядка сообщили о 13 погибших в результате нападения. Среди жертв — сотрудники полиции и мирные жители. Десятки человек получили ранения, по словам медиков, многие из них находятся в критическом состоянии.

Ответственность за атаку взяла на себя исламистская группа «Аш-Шабаб» — союзница запрещенной в России «Аль-Каиды». Сомалийские террористы хотят создать общество, живущее по законам шариата, и планируют добиться этого путем джихада. Они регулярно устраивают теракты в Могадишо и других городах страны.