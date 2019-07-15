Мир
 
Последние новости
Украина запретила российские товары
Российский инвалид на коляске получил баррикаду вместо подъемника
Таинственный F-117 заметили в Долине Смерти
WWE вернет Халка Хогана
Производитель «опасной» курятины отреагировал на обвинения
Путешественник во времени разоблачился и сознался в обмане
Сын российского депутата сбил двух пешеходов на скорости 200 километров в час
В России оценили шансы Киева уничтожить Крымский мост
Харламов поиздевался над Гузеевой в ответ на укор свахи из «Давай поженимся»
Новости партнеров

Наркоман устроил стрельбу в метадоновой клинике

Перейти в «Мою Ленту»

Стрельба произошла в американской клинике, где проводят заместительную терапию с использованием метадона — лекарственного препарата из группы опиоидов. Об этом сообщает Associated Press.

По информации полиции, инцидент случился в одной из клиник в Балтиморе (штат Мэриленд) около 7 утра (примерно 14:00 мск) в понедельник, 15 июля. В результате погибли двое: нападавший и еще один человек, находившийся в учреждении. Также двое получили ранения, в том числе сотрудник правоохранительных органов, давший отпор злоумышленнику.

По словам очевидцев, мужчина с оружием ворвался в клинику и потребовал отдать ему метадон. В то же время один из пациентов клиники рассказал, что как обычно ждал своего приема, когда услышал выстрелы. Затем он увидел другого пациента, который вышел из наркологического кабинета, угрожая сотруднику оружием и требуя отвести его в помещение, где хранится препарат.

Заместительная метадоновая терапия для лечения наркозависимых применяется в большинстве западных стран: пациентам назначают метадон взамен употребляемого вещества. Проводится она под наблюдением врача. В России подобная терапия запрещена и считается вариантом легализации наркотических веществ через медицину.

***

Обратная связь с отделом «Мир»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru
Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В США произошла стрельба на выпускном
Раскрыта личность расстрелявшего людей преступника из Вирджинии-Бич
Студент устроил стрельбу в американском университете
Заместительная терапия для наркозависимых нашла поддержку во ФСИН
Другие материалы рубрики
Мир00:01Сегодня

«Мать Россия осталась в прошлом»

Жизнь, война и угасающая любовь к русским: как живет Сербия
20:12Сегодня

Европейские истребители заинтересовались «стратегами» из России

19:18Сегодня

Тяжелому дыханию Меркель нашли объяснение

18:30Сегодня

Министр обороны Германии объявила об отставке

Мир00:0110 июля

«Грязные деньги здесь решают все»

Эта страна зарабатывает миллиарды на кокаине и героине. Она завалит наркотиками всю Европу
19:49Сегодня

Турция пожелала делать С-400 вместе с Россией

13:28Сегодня

Джихадисты показали свою войну в Сирии от первого лица

15:50Сегодня

Китайский учитель месяцами унижал школьницу и лишился работы

Мир00:05 8 июля

«Раньше они нас резали, а теперь работать к нам едут»

Почему поляки и украинцы не любят друг друга, но больше всего — Россию
17:4814 июля

Европа призвала Россию сохранить ДРСМД

17:48Сегодня

Найдено решение миграционного кризиса в США

14:57Сегодня

Оружие для наемников Донбасса нашли в Италии

Россия
«Сидим целый день, семечки лузгаем. Они классные»
Как российский фотограф поехал в город Дно и выжил
«С детства им отказывают в уме и будущем»
Как гендерные стереотипы вредят и девочкам, и мальчикам
«Давно хотела на Мальдивы, муж свозил»
Россияне нашли «тропический рай» в Сибири. Он ядовит и опасен для здоровья
В России оценили шансы Киева уничтожить Крымский мост
Сын российского депутата сбил двух пешеходов на скорости 200 километров в час
Российский чиновник попытался спасти чужого ребенка и утонул
Избитой в Ингушетии девочке все-таки ампутируют руку
Все материалы
Мир
«Мать Россия осталась в прошлом»
Жизнь, война и угасающая любовь к русским: как живет Сербия
Европейские истребители заинтересовались «стратегами» из России
Наркоман устроил стрельбу в метадоновой клинике
Министр обороны Германии объявила об отставке
Турция пожелала делать С-400 вместе с Россией
«Грязные деньги здесь решают все»
Эта страна зарабатывает миллиарды на кокаине и героине. Она завалит наркотиками всю Европу
«Наркобароны убивали всех подряд»
 
Все материалы
Бывший СССР
Последний шанс Порошенко
Что ждет Украину после выборов в Верховную Раду
Хватит это терпеть
Молодежь бывших республик СССР протестует. Почему цензура и репрессии их больше не пугают?
Грузины напали на азербайджанских пограничников
Вакарчук предложил сажать за переговоры с Россией
На Украине раскрыли способ уничтожить Крымский мост
Допрос генпрокурора Украины по делу об убийствах на Майдане засекретили
Вакарчук резко обогнал Порошенко в парламентской гонке
Все материалы
Экономика
Хитрый «Жук»
Этот автомобиль пережил Гитлера и спас немецкую экономику. Теперь он уходит на покой
Московский инвестор показал жителям Урдомы современные технологии
«Яндекс» нацелился на монополию
Корпорация МСП поддержит свиноводческий селекционно-генетический центр
Главный в семье
Как Рокфеллер придумал зарабатывать на нефти и стал первым долларовым миллиардером планеты
Назван тайный кредитор всего мира
Россиян научили вычислять телефонных мошенников
Все материалы
Силовые структуры
Олег ШишкановФСБ задержала претендента на воровской трон России
Авторитета Шишкана подозревают в убийстве депутата и его семьи
Республика строгого режима
Как живут осужденные самого «сидящего» региона России
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Признательные показания сестер Хачатурян об убийстве отца попали под сомнение
Защитники Конституции из ФСБ попались на вымогательстве
Стало известно о массовой драке с участием задержанных на сходке авторитетов
Заподозренный в госизмене российский ученый защищал Землю от астероидов
Все материалы
Наука и техника
Самое пекло
Америка боится извержения супервулкана. Чем он грозит человечеству?
Высшие существа
По всей Земле находят странные вытянутые черепа. Кому они принадлежат?
АПЛ К-278 «Комсомолец» на дне Норвежского моря«Не надо ничего там бередить»
Радиация затонувшей АПЛ «Комсомолец» угрожает жизни людей. Почему ее не торопятся поднять
Таинственный F-117 заметили в Долине Смерти
Су-30СМ с изделием 117С станет Су-30СМД
Китай окончательно лишит Россию двигателей Украины
Россия показала пролет «Спектра-РГ» над собой
Все материалы
Спорт
«Душа внутри трепещет»
Пилоты ралли — о страхе, крутых виражах и смерти
РПЛ объяснила «матчи по ночам»
WWE вернет Халка Хогана
Чемпион мира по боксу попал под колеса и умер
Бывший чемпион UFC проиграл россиянину и попал в полуфинал Гран-при
Стало известно будущее перенесшего инфаркт Касильяса
Дело в отношении Загитовой закрыли
Все материалы
Культура
Это КГБ, детка
Люк Бессон включает режим самопародии в шпионском антиретро «Анна»
Без бумажки
Как прокатные удостоверения позволили Минкульту подмять под себя кино в России
«А что же гормоны?»
Как вера в ПМС изменила отношение к женщинам во всем мире
Пинк возмутила подписчиков снимком у мемориала жертвам Холокоста
Анджелина Джоли разрешила Брэду Питту забрать детей
Останки звезды «Сайнфелда» обнаружили у заброшенной дороги в Орегоне
Рэпер L’One потребует с Тимати больше 10 миллионов рублей
Все материалы
Интернет и СМИ
Холостяк в диких условиях
Российский ведущий решил найти невесту в лесу. Девушкам пришлось оголяться и унижаться
«Мы обязаны что-то изменить»
Эти люди рискуют жизнью, чтобы очистить интернет от ненависти. Их становится все больше
«Тащитесь по эльфийским кошечкам? Вы по адресу»
Эта девушка зарабатывает деньги, эротично закатывая глаза. Почему о ней говорит весь мир?
Путешественник во времени разоблачился и сознался в обмане
Звезда «Дома-2» попал в аварию
Звезда реалити-шоу обнажила грудь после родов и возмутила фанатов
Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой
Все материалы
Ценности
Чуть беднее Билла Гейтса
Огромный гарем, слитки золота и секреты долголетия. В какой роскоши купался Чингисхан
Пребывание президента Республики Индия Сарвепалли Радхакришнана в СССР с визитом доброй воли, 1964.Красный шик
Как в СССР пытались собирать кабриолеты и кому они были нужны
Короче некуда
Кто придумал мини-юбки и зачем женщины принялись их носить
Меган Маркл завернула сына в недорогой плед
Самая тучная в мире модель сняла себя топлес и взволновала фанатов
Кейт Миддлтон пришла на стадион в старом платье за 2700 долларов
Сергей Зверев в венке затеял одиночный митинг на Байкале
Все материалы
Путешествия
«У вас душа есть — значит, нужно к святыне»
Как москвичи отправились на машине в Казахстан и попали на другую планету
Инопланетный уют
Искусство, плюшки и старые пушки: необычная сторона Австрии
«Шпион — этажом выше»
Вдали от цивилизации и с любовью к России: как живет украинское Закарпатье
Морская капуста убила двух человек на курорте во Франции
Пляжи на популярном курорте запахли тухлыми яйцами
В Испании найден аналог «сибирского тропического рая»
Десятки мужчин устроили пьяный дебош в самолете и перепугали попутчиков
Все материалы
Из жизни
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
«Русский дух сохранился повсюду»
История россиян о жизни в Германии
Посетители зоопарка забросали панду камнями
Отдыхающие убили заплывшую на мелководье меч-рыбу
Пассажиры спасли упавшую под тронувшийся поезд женщину
Пенсионер подрался с аллигатором из-за питомца
Все материалы
Яхты с автомобильным дизайном
Как внешность машин адаптируют к судам
Всё о DeLorean из «Назад в будущее»
Видео: она приказала долго жить сразу после того как стала культовой
ТурбоНива за 2 миллиона
Видео: 15-летний владелец и колеса за 400 000 рублей — самая необычная Lada 4x4 в России
Самые редкие автомобили в России выставили вместе
Частные владельцы собрали свои раритеты на фестивале «Автокультура»
«Буханку» перекрасят в неожиданный цвет
Suzuki Jimny сделали похожим на крошечный «Гелик»
Беспилотник «Яндекса» нарушил ПДД во время испытаний
Все материалы
Дом
«Ода советской жизни»
В Европе воссоздали идеальную квартиру времен СССР. От нее все в восторге
Под колпаком
Это здание спасет Россию и мир от радиации: тайна саркофага над Чернобыльской АЭС
Ближе к народу
Почему районы Москвы рискуют превратиться в гетто для бедняков
Россиян оставили без скидок на жилье
Россиянин случайно нашел на даче братскую могилу
Однокомнатную квартиру в Москве оценили в 100 миллионов рублей
Россиян заставили платить за снижение качества услуг ЖКХ
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинДешевые дороги и доступные лекарства
Что ждет россиян в ближайшие годы
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
В России должны исчезнуть опасные трассы и смертельные ДТП
О чем Путин и министры говорили на Госсовете
Тестировать беспилотные авто захотели в большем количестве регионов
Работники АПЗ вошли в программу Минэкономразвития
Россиян поучат быть родителями
Крымским фермерам помогут начать агробизнес
Все материалы