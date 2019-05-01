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Студент устроил стрельбу в американском университете

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Студент устроил стрельбу в Университете Северной Каролины в США. Об этом сказано в Twitter-аккаунте полицейского управления города Шарлотт.

В результате происшествия погибли двое человек, еще четверо получили ранения, в том числе опасные для жизни, пишет Reuters.

Первые выстрелы раздались в кампусе университета в 17:45 по местному времени. Сотрудники полиции вуза, получив сообщение о стрельбе, вошли в здание, разоружили преступника и взяли его под стражу. Ему уже предъявлены обвинения.

По данным правоохранительным органов, нападавший — 22 летний учащийся университета Тристан Эндрю Террелл. Мотивы стрельбы пока неизвестны.

В 2017 году сообщалось о стрельбе на территории университета Грамблинг, в результате которой погибли два человека. В 2016-м неизвестный открыл стрельбу на территории государственного университета американского штата Огайо.

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