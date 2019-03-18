Подсчитаны жертвы стрельбы в голландском трамвае

Три человека погибли и еще девять пострадали в результате стрельбы в нидерландском Утрехте. Об этом в понедельник, 18 марта, передает Reuters со ссылкой на слова мэра города.

Полиция объявила в розыск 37-летнего мужчину турецкого происхождения по имени Гёкмен Танис (Gökmen Tanis). Об этом сообщается в Twitter местных правоохранительных органов.

О мотивах преступника пока не сообщалось.

Ранее 18 марта в Утрехте мужчина открыл огонь по пассажирам трамвая. Инцидент произошел около 10:45 по местному времени (12:45 мск) около остановки общественного транспорта «Площадь 24 октября».

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