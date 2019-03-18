В Нидерландах неизвестный обстрелял трамвай

В нидерландском Утрехте неизвестный открыл огонь в трамвае с пассажирами. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщает RTV.

По данным телеканала, инцидент произошел около 10:45 по местному времени (12:45 мск) около остановки общественного транспорта «Площадь 24 октября». В результате произошедшего несколько человек получили ранения. Количество пострадавших не уточняется.

На место прибыли медики и сотрудники правоохранительных органов, в том числе антитеррористическое подразделение. Они оцепили территорию, где произошла стрельба, и попросили местных жителей избегать перемещений в данном районе.

По словам одного из местных жителей, было сделано несколько выстрелов. «Я услышал три выстрела. На земле лежала женщина, примерно 20-35 лет. Четверо мужчин быстро подошли к ней, пытались утащить ее. Затем я снова услышал выстрел, и эти люди бросили девушку», — сообщил он, добавив, что после этого неизвестные скрылись с места происшествия в разных направлениях.

По данным AP, голландская полиция не исключает возможности «террористического мотива» произошедшего.

Как сообщается в официальном Twitter-аккаунте AFP, в результате стрельбы один человек скончался.

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