В Вене напали на церковь

Двое неизвестных напали на церковь в Вене, в результате пострадали от 8 до 15 человек. Об этом в четверг, 27 декабря, сообщает издание Kronen Zeitung.

Нападение произошло в 21-м районе Вены во второй половине дня. По некоторым данным, на месте происшествия были слышны выстрелы. Пострадавшие получили серьезные ранения.

Отмечается, что, скорее всего, речь идет об ограблении. Пострадавшими стали местные священнослужители.

В настоящее время близлежащие улицы перекрыты, полиция ведет розыск подозреваемых. В городе объявлен план «Перехват». На месте происшествия работают антитеррористическое подразделение спецназначения EKO Cobra и антитеррористическая группа WEGA. При этом в городской полиции заявили, что «террористический мотив в любом случае исключен», передает ТАСС.

Как сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства России в Австрии Булат Хайдаров, ведомство выясняет, нет ли среди потерпевших российских граждан.

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