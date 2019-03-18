Нидерландского стрелка задержали

Полиция Нидерландов арестовала мужчину, убившего троих и ранившего еще девятерых человек в Утрехте, передает Reuters.

Его мотивы точно не известны, однако сообщается, что, возможно, преступление как-то связано с ситуацией в его семье. Одной из тех, в кого стрелял мужчина, была его родственница, пишет агентство со ссылкой на турецкие СМИ. Затем он открыл огонь по тем, кто пытался ей помочь. В прокуратуре отметили, что мужчина и ранее имел проблемы с законом.

Как сообщил турецкой службе «Би-би-си» некий турецкий бизнесмен, стрелок, которым оказался 37-летний уроженец Турции Гёкмен Танис, ранее бывал в Чечне. Источник телеканала также рассказал, что несколько лет назад мужчину арестовывали за связи с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Официального подтверждения этих данных пока не поступало.

18 марта в Утрехте мужчина открыл огонь по пассажирам трамвая. Инцидент произошел около 10:45 по местному времени (12:45 мск) около остановки общественного транспорта «Площадь 24 октября».

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