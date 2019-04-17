Спецназовцы рассказали о последствиях бойни в «Колумбайне»

Бойцы полицейского спецназа SWAT, первыми вошедшие в школу «Колумбайн», где 20 апреля 1999 года произошло массовое убийство, вспомнили о событиях того дня и их последствиях. Об этом сообщает Associated Press.

По словам офицера Гранта Уитуса, группа спецназа, задействованная в операции, вскоре распалась: к 2002 году в ней остались всего три члена команды из десяти.

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После стрельбы в школе «Колумбайн» бойцам штурмовой группы предложили помощь психотерапевтов, однако они от нее отказались. Уитус считал, что принять помощь значит проявить слабость. Офицер рассказал, что остался в спецназе и возглавил штурмовую группу. Однако после захвата заложников в школе «Плат-Каньон» (штат Колорадо) в 2006 году группу покинули 8 из 12 сотрудников полиции, в том числе Уитус.

Член его команды Эл Джойс, также участвовавший в операции по освобождению заложников в «Плат-Каньон», рассказал, что после этого ему снились кошмары. В попытке прекратить это он начал сильно пить, ушел из спецназа и развелся с женой. Сейчас Джойс проходит курс лечения и работает кассиром.

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Эксперты отмечают, что к 20-й годовщине бойни в «Колумбайне» все еще не изучено влияние на сотрудников правоохранительных органов последствий стрельбы в школах. По информации агентства, сейчас в полиции начинают разрабатывать руководство по оказанию психологической помощи бойцам спецназа, участвующим в тяжелых операциях. В нескольких штатах (Колорадо, Техас, Вермонт, Южная Каролина) приняли законы, согласно которым сотрудникам полиции полагается компенсация за вред психологическому здоровью. По мнению исследователя Мишель Галиетт, проблема заключается в том, что полицейским оказывают помощь сразу после подобных инцидентов, но не следят за тем, как они справляются с травмами спустя многие месяцы.

Массовое убийство в американской школе «Колумбайн» произошло в штате Колорадо 20 апреля 1999 года. Двое учеников школы Эрик Харрис и Дилан Клиболд атаковали других учащихся и преподавателей с помощью огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств. В результате их действий погибли 12 школьников и один учитель. Потом преступники покончили с собой.

В 2006 году в школе «Плат-Каньон» штата Колорадо мужчина взял в заложники шестерых детей, четверых он позже отпустил. В результате погибла 16-летняя девочка — нападавший убил ее выстрелом в голову, затем покончил с собой.

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