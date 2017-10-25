Неизвестный застрелил двух человек в университете Луизианы

В результате стрельбы на территории университета Грамблинг в американском штате Луизиана погибли два человека, один из них — студент. Об этом сообщает Associated Press.

По словам главы пресс-службы учебного заведения, неизвестный около полуночи по местному времени открыл огонь во время спора, после чего сбежал с места преступления.

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Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

18 октября неизвестный открыл стрельбу на территории бизнес-парка Emmorton в американском штате Мэриленд. В результате три человека погибли, еще двое получили ранения. Нападавший скрылся с места преступления. В совершении преступления подозревается Ради Лабеб Принс.

1 октября 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по участникам фестиваля кантри-музыки, находясь на 32-м этаже в номере отеля Mandalay Bay, а потом покончил с собой. Он убил 59 человек, пострадали более 500. В номере Пэддока было обнаружено 23 единицы оружия, включая 19 автоматов, более тысячи патронов, а в его доме в Меските полиция нашла взрывчатку и ее компоненты. Это крупнейший по числу жертв случай массового убийства при стрельбе в США.