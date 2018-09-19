Заместительная терапия для наркозависимых нашла поддержку во ФСИН

Заместительная терапия для наркозависимых может снизить число преступлений и уменьшить количество осужденных по статьям о сбыте и хранении наркотиков. Об этом заявил первый заместитель директора ФСИН Анатолий Рудый на специальном заседании Совета по правам человека при президенте, сообщает «Интерфакс».

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«Я думаю, что надо вводить для тех, кто стал наркоманом, замещающую терапию, для того, чтобы они не шли, не воровали у своего соседа, у родителей, еще у кого-то, а получали свою дозу официально в аптеке бесплатно, и таким образом разрушать рынок наркотический», — сказал Рудый. Он добавил, что многие осужденные по «наркотическим» статьям получили большие сроки лишь за то, что «обменивались дозами» с другими наркопотребителями.

Рудый отметил, что его позиция по этому вопросу непопулярна как среди населения, так и среди силовиков, но гуманная наркополитика может быть эффективнее, чем нынешние уголовно-правовые методы. «Это рынок, и с рынком можно бороться только рынком», — заключил он.

Заместительная метадоновая терапия для лечения героинозависимых применяется в большинстве западных стран, но в России она запрещена и считается вариантом легализации наркотических веществ через медицину.

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