Политики призвали уважать права потребителей наркотиков

Глобальная комиссия по вопросам наркополитики призвала уважать права людей, употребляющих наркотические вещества. Об этом говорится в ежегодном докладе, опубликованном на сайте организации.

По мнению авторов документа, правительствам разных стран мира необходимо прекратить криминализацию наркопотребителей, предлагать им лечение и медицинскую помощь, а также внедрять программы снижения вреда от употребления психоактивных веществ. При этом властям нужно бороться с вредными стереотипами о наркопотребителях, а работающие с ними врачи должны доносить до общества научно обоснованную позицию.

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В докладе также приводятся свидетельства жертв репрессивной наркополитики. Так, по словам россиянки Оксаны, на нее завели фальшивое уголовное дело за хранение наркотиков. Во время обыска полиция рассыпала на столе сахар и накидала шприцы, а затем заявила понятым, что перед ними психоактивные вещества.

В 2016 году члены комиссии призвали к декриминализации наркотиков. По их словам, запрещение наркотиков практически не влияет на уровень их употребления, который только растет. «В период с 2006 по 2013 год число потребителей увеличилось почти на 20 процентов и достигло 246 миллионов человек», — отмечалось тогда в их докладе.

В состав Глобальной комиссии по вопросам наркополитики входят бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, бывший президент Польши Александр Квасьневский, бывшие лидеры Чили, Греции, Нигерии, Португалии, Швейцарии, Мексики, а также ряд других известных политиков.

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