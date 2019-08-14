Французские таможенники нашли тонну кокаина

Во французском городе Гавр таможенники изъяли более одной тонны кокаина, сообщает France 24.

Наркотики были обнаружены в ночь на 13 августа в одном из портовых терминалов города. У контрабандистов изъяли 15 джутовых мешков, заполненных кокаином.

Установлено, что кокаин прибыл в Гавр из Эквадора транзитом через Антверпен, Бельгия. Партия оценивается в 74 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что 42-летняя парикмахерша была арестована в аэропорту Эль-Дорадо столицы Колумбии города Богота за то, что пыталась провести вшитый в ногу жидкий кокаин.

Женщина призналась, что наркокартель нанял ее для перевозки наркотиков в Испанию. Задержанную доставили в больницу, где под надзором полиции провели ей операцию по удалению наркотиков. По словам врача, женщина сама наложила себе на рану швы, которые могли разойтись из-за разницы в давлении в самолете.

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