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Британской медсестре добавили обвинений в убийстве младенцев

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В Великобритании повторно арестовали медсестру, подозреваемую в убийстве младенцев в 2015-2016 годах. Об этом сообщает Daily Mail.

В первый раз Люси Летби (Lucy Letby), работавшую в больнице города Честер в графстве Чешир в Северо-Западной Англии, арестовали в июле 2018-го. Тогда женщину допрашивали с связи со смертью восьми младенцев и ухудшением состояния еще шести, были проведены обыски у нее дома и в доме ее родителей. После этого ее выпустили под залог.

Чуть менее чем через год подозрений в отношении 29-летней Летби стало больше: полиция изучает еще три случая в отделении для новорожденных. Таким образом общее число потенциальных жертв и пострадавших от медсестры выросло до 17.

В общей сложности расследуется гибель 17 младенцев и еще 16 инцидентов, которые не привели к смерти. Как отметил инспектор уголовной полиции Чешира Пол Хьюз, в настоящий момент сотрудники правоохранительных органов не могут вдаваться в детали дела. Он отметил, что расследование чрезвычайно сложное и ведется непрерывно.

Как сообщалось, изучать ситуацию в больнице начали после необъяснимого роста смертности младенцев: 17 смертей в 2015-2016 годах против пяти в 2013-м и 2014-м.

Летби начала свою работу в больнице Честера после окончания Честерского университета в 2011 году. Отмечается, что биография женщины не была запятнана какими-либо проступками.

6 июня сообщалось, что бывший медбрат из Германии Нильс Хегель признан виновным по новому процессу о убийстве еще 85 пациентов и был повторно приговорен к пожизненному заключению.

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