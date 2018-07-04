Британскую медработницу обвинили в убийстве младенцев

Полиция Великобритании арестовала медработницу по подозрению в убийстве восьми младенцев в графстве Чешир, передает Daily Mail.

Женщину, должность которой не указывается, также подозревают в попытке умертвить еще шестерых младенцев. По словам следователя Пола Хьюза, ее арест — большой шаг в расследовании гибели 17 младенцев и еще 15 инцидентов, которые не привели к смерти, в 2015-2016 годах.

Как пишет издание, руководство больницы графства обратилось в полицию после того, как проверка Королевского колледжа педиатрии и детского здоровья не обнаружила причин возросшей смертности среди новорожденных. С 2015 по 2016 год там скончались 17 детей, в то время как в 2014 и 2013 годах умерли всего пятеро младенцев.

Отмечается, что в до того как обратиться за помощью к властям, в госпитале проводили несколько независимых расследований по факту гибели новорожденных, предположительно, из-за халатности сотрудников. Родителям умерших детей оказывают специализированную помощь.

В 2015 году в Германии медбрата Нильс Хегель был приговорили к пожизненному заключению за убийство более 90 пациентов. По информации Nordwest-Zeitung, в январе 2018 года мужчине предъявили обвинения еще в 97 аналогичных преступлениях.

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