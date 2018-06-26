Обиженная кухарка устроила родственникам смертельный ужин

Жительницу Индии арестовали за то, что она обиделась на насмешки родственников по поводу ее стряпни и накормила их отравленным ужином. Об этом сообщает Hindustan Times.

23-летнюю Прадню Сурвейз (Pradnya Survase) задержали в индийском городе Халапур 22 июня. После ужина, который она устроила, погибли пять ее родственников.

Девушка призналась, что в некоторые блюда подмешала порошок, который обычно используется для убийства змей. По словам полиции, она намеревалась убить мужа и тех членов семьи, которые на протяжении двух лет насмехались над ее способностями в кулинарии.

Пиршество устроил ее родственник Субас Мейн (Subhas Mane). На мероприятие пришли 120 человек, среди которых были и родственники Сурвейз. Спустя несколько часов несколько гостей пожаловались на тошноту, рвоту и резкую боль в животе. В результате были госпитализированы 88 человек. Среди пятерых погибших оказались трое детей.

После продолжительного допроса девушка призналась, что пошла на убийство осознанно.

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