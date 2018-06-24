Американец решил побороться с наркотиками и попал за решетку

Владельца арт-галереи в американском штате Коннектикут арестовали после того, как он разместил скульптуру огромной ложки с героином напротив офиса фармацевтической компании Purdue Pharma. Об этом сообщает Time.

Фернандо Льюису Альваресу (Fernando Luis Alvarez) предъявили обвинения за то, что он установил 362-килограммовую скульптуру ухода в здание и отказался ее оттуда убирать.

Мужчина заявил, что хотел привлечь внимание к тому, что Purdue Pharma, которая производит обезболивающий препарат «Оксикодон» — полусинтетический опиоид, частично несет ответственность за опиоидную эпидемию, разразившуюся в стране. «Власти должны начать сажать этих людей в тюрьмы, потому что они делают на этом деньги, а потом платят штраф и им все спускают с рук. Так быть не должно», — считает Альварес.

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По его словам, скульптура была бы больше, если бы ему не пришлось перевозить ее самому в своем фургоне. Она должна напомнить людям, что многие героиновые наркоманы сначала подсаживаются на опиоидные обезболивающие.

Как пишет газета, ранее реклама и неверное назначение «Оксикодона» уже становились причиной того, что на компанию подавали в суд. Однако Purdue Pharma все обвинения отвергала. В то же время отмечается, что реклама препарата была прекращена в феврале, а в июне остановили и его продажу.

«Оксиконтин» рекламируется, как вызывающий меньшую зависимость, чем традиционные опиоидные препараты. По данным американских властей, руководство компании получало отчеты о том, что препарат употребляют наркоманы, что его похищают из аптек и что некоторых докторов обвиняли в его подпольной продаже пациентам.

В 2016 году более 63 тысяч американцев умерли от передозировки наркотиками. Свыше 40 тысяч смертей были связаны с опиоидами, при этом за год число жертв удвоилось. В августе 2017-го президент США Дональд Трамп заявил, что эпидемия наркомании в стране достигла критического уровня. По его словам, пришло время вводить режим чрезвычайной ситуации в здравоохранении.

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