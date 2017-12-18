На ЧМ-2018 разрешат опиоиды

Минздрав России подготовил список препаратов и оборудования для медиков на чемпионате мира по футболу 2018 года. Предварительный вариант приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В перечне, среди прочего, йод, ибупрофен, парацетамол, а также эпинефрин (адреналин), сальбутамол (препарат от астмы) и опиоидный анальгетик трамадол. Из обязательного для медиков на ЧМ-2018 оборудования — спиртовые салфетки, жгуты, антисептик для рук, дефибрилляторы, шприцы и стетоскопы.

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Аптечки предназначены для мобильных медицинских бригад, которые будут работать на спортивных объектах. Футбольный чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

В октябре газета «Вечерняя Казань» писала, что МВД Татарстана к ЧМ-2018 планирует закупить мельдоний, который в 2016 году Всемирное антидопинговое агентство (WADA) включило в список запрещенных препаратов.

В России трамадол не относят к наркотическим и психоактивным веществам, государство не занимается контролем его оборота. Сальбутамол принимают спортсмены-астматики, WADA разрешает использование обоих препаратов.

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