Шарапова назвала причины употребления мельдония

Российская теннисистка Мария Шарапова в детстве испытывала проблемы с сердцем, из-за чего начала употреблять мельдоний. Об этом она рассказала BBC.com.

«После моего первого турнира "Большого шлема", Уимблдона, я чувствовала себя не совсем хорошо. Я тогда была еще подростком, и отец отвел меня к детскому врачу. После обследования сказали, что в работе сердца есть какие-то отклонения от нормы. Врач посоветовал профилактические добавки, среди которых и был мельдоний», — сказала Шарапова.

Материалы по теме Го в чатик, я создала Шарапова зажгла в сети и отшила дерзкого фаната

Теннисистка также отметила, что этот препарат очень широко использовался в России и восточной Европе. «Много лет мы получали документы, что мельдоний принимать легально. Его же запретили только в начале прошлого года», — сообщила 30-летняя спортсменка. Она отказалась считать себя обманщицей, так как «не знала, что принимает запрещенный препарат».

На прошедшем в сентябре Открытом чемпионате США Шарапова дошла до 1/8 финала, где проиграла Анастасии Севастовой из Латвии. Турнир стал для россиянки первым в серии «Большого шлема» после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония, который запретили в январе 2016 года.