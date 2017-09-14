Шарапова рассказала о личной жизни

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, что в данный момент одинока и не состоит в серьезных отношениях. Россиянка стала гостем американского ток-шоу «92nd Street Y», трансляция которого велась в Periscope.

«Постоянного — нет», — ответила Шарапова на вопрос ведущей Кэти Курич о том, есть ли у нее постоянный спутник жизни.

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Курич продолжила беседу и стала перечислять бывших возлюбленных спортсменки: «Ты встречалась с несколькими профессиональными спортсменами — Григор Димитров, Саша Вуячич, по всей видимости, Энди Роддик, Чарли Эберсол...» Но Шарапова со смехом прервала ее. «Мы собираемся огласить весь список? Давайте закончим! Они не заслуживают такой чести. Они все потрясающие... и, наверное, поэтому я не с ними», — отметила россиянка.

С 2012 по 2015 год Шарапова встречалась с болгарским теннисистом Григором Димитровым. Пара планировала пожениться зимой 2015-го, но по неизвестным причинам свадьба не состоялась. Летом того же года Димитров рассказал, что они приняли решение расстаться.