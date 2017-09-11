Шарапова поднялась на 43 строчки в мировом рейтинге

Российская теннисистка Мария Шарапова поднялась на 43 строчки в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Информация появилась на официальном сайте организации.

В новой версии рейтинга спортсменка расположилась на 103-й строчке. Ранее она занимала 146-ю позицию. Лидирует испанка Гарбинье Мугуруса. Второе место сохранила за собой румынка Симона Халеп, третьей стала украинка Элина Свитолина.

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Лучшая среди российских теннисисток — Светлана Кузнецова. Она расположилась на восьмой строчке.

4 сентября Шарапова покинула US Open, проиграв в 1/8 финала латвийской спортсменке Анастасии Севастовой со счетом 5:7, 6:4, 6:2.. При этом в первом круге она оказалась сильнее Халеп — 6:4, 4:6, 6:3.

Турнир стал для россиянки первым в серии Большого шлема после 15-месячной дисквалификации. Она попала в основную сетку Открытого чемпионата США, получив wild card (специальное приглашение) от организаторов турнира. Победу в женском одиночном разряде одержала американка Слоан Стивенс.