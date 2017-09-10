Занимавшая 957-е место в рейтинге месяц назад Стивенс выиграла US Open

Американская теннисистка Слоан Стивес выиграла Открытый чемпионат США (US Open). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале Стивенс обыграла соотечественницу Мэдисон Киз со счетом 6:3, 6:0. Соперницы провели на корте один час и две минуты. Киз получила повреждение в полуфинальном матче с Коко Вандевей и играла решающей встрече с перемотанной правой ногой.

Для Стивенс эта победа стала первой на турнирах Большого шлема. В августе 2017 года она занимала 957-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) после того, как около года не выступала из-за травмы. Киз также ранее ни разу не побеждала и не доходила до финала на «Шлемах». Она занимает 16-е место в мировом рейтинге.

В мужском одиночном разряде титул разыграют испанец Рафаэль Надаль и южноафриканец Кевин Андерсон. Финанльный матч состоится в воскресенье и начнется в 23:00 по московскому времени.