Шарапова оценила внешность Серены Уильямс

Российская теннисистка Мария Шарапова оценила внешность американки Серены Уильямс. Выдержки из автобиографии россиянки опубликовал Daily Mail.

«Ее физический облик гораздо внушительнее и больше, чем кажется по телевизору. У нее большие руки и ноги, она очень мощная и устрашающая. Этот образ складывается из всего: телосложения, уверенности в себе и характера. Даже сейчас рядом с ней я чувствую себя маленькой девочкой», — пишет Шарапова.

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4 сентября тренер Уильямс Патрик Муратоглу раскритиковал решение организаторов Открытого чемпионата США (US Open) пригласить Шарапову. По его мнению, она должна была сама завоевать право на участие в US Open, а wild card (специальное приглашение) должна была получить другая спортсменка. 30-летняя Шарапова завершила борьбу в последнем турнире серии «Большого шлема» в сезоне в четвертом круге, уступив представительнице Латвии Анастасии Севастовой. Уильямс пропускала Открытый чемпионат США из-за рождения ребенка.

Шарапова и Уильямс встречались на корте 21 раз. В 19 случаях победу праздновала американка, россиянка выиграла два матча, один из которых — финал Открытого чемпионата США-2006. Шарапова одержала пять побед на турнирах серии «Большого шлема», Уильямс — 23.