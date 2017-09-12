Шарапова рассказала о своих гастрономических предпочтениях

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о своих любимых блюдах. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.

Отвечая подписчику, поинтересовавшемуся тем, как она относится к такос, спортсменка написала: «Это третий вопрос про еду за последние пять минут. Вы знаете как привлечь мое внимание. Такос — крутые». Также она призналась, что обожает веганские бургеры.

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В ночь на 12 сентября 30-летняя Шарапова опубликовала в Twitter пост о том, что готова пообщаться с болельщиками. В ходе беседы она ответила на различные вопросы, в том числе не касающиеся ее спортивной карьеры.

11 сентября Шарапова поднялась на 43 позиции в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и заняла в нем 103-е место. Таким образом, она не сможет напрямую попасть на крупные соревнования категории «Премьер».

Теннисистка вернулась в большой спорт в конце апреля 2017 года после 15-месячной дисквалификации за использование запрещенных препаратов. Шарапова попала в основную сетку Открытого чемпионата США, получив wild card (специальное приглашение) организаторов, и дошла до четвертого круга турнира, уступив представительнице Латвии Анастасии Севастовой.