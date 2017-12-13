ФИФА рассказала о проблемах с покупкой билетов на ЧМ-2018 для крымчан

Международная федерация футбола (ФИФА) прокомментировала ситуацию с возможными проблемами при покупке билетов на Чемпионат мира 2018 года для жителей Крыма. Об этом сообщает «Интерфакс».

По информации пресс-службы ФИФА, каждый, кто подает заявку и указавший место проживания, сможет купить билет. «ФИФА не устанавливает каких-либо технических ограничений, которые могли бы помешать кому-либо, вне зависимости от места проживания, подать заявку на билеты или завершить процесс подачи заявки на сайте», — заявили представители организации.

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В ФИФА также рассказали, что удовлетворены ходом продаж и интересом к турниру, который проявляют болельщики из России и из-за рубежа.

Раннее 13 декабря заместитель министра спорта России Наталья Паршикова сообщила, что жители Крыма не смогут купить билеты на ЧМ-2018 на сайте ФИФА. Поэтому для крымчан была организована продажа билетов через сайт Российского футбольного союза.

Мундиаль 2018 года пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах.

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