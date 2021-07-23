Мир
 
Последние новости
Минздрав предупредил об осложнениях у переболевших коронавирусом
Директор ЦРУ допустил причастность России к «гаванскому синдрому»
Определен номер сборной России на параде олимпийцев
Россияне начали скупать кнопочные телефоны
Эксперт назвал способ стать миллионером к пенсии
Uber начал массово терять сотрудников
В Индийском океане обнаружили «Око Саурона»
Финансист предрек конец господству доллара в мире
Директор ЦРУ рассказал о седых волосах из-за России
Новости партнеров
Прослушать новость

Двух американцев поймали за перевозку торта с кокаином

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: страница Maine Drug Enforcement Agency в Facebook

Полицейские изъяли у двоих американцев партию кокаина, замаскированную под торт. Об этом в Facebook сообщает Управление по борьбе с наркотиками штата Мэн.

Стражи порядка получили наводку о транзите наркотика по территории штата, и остановили автомобиль предполагаемых перевозчиков. Натасканная на обнаружение наркотиков собака подтвердила наличие в салоне запрещенных веществ, и во время обыска был найден тайник.

В торте оказалось спрятано два килограмма кокаина. При этом брикет был покрыт кофейной гущей, чтобы отбить запах. Розничная стоимость найденного кокаина составляет 200 тысяч долларов.

В мае британцы гуляли по пляжу графства Восточный Сассекс и нашли выброшенные на берег пакеты с кокаином. Прохожие сообщили о находке в местную полицию. Отмечается, что почти тонна (960 килограммов) вещества была упакована в водонепроницаемые мешки и привязана к спасательным жилетам, чтобы оставаться на плаву.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Адвоката фигуранта дела о «посольском кокаине» заподозрили в подделке ордера
В Европе перехватили крупную партию черного кокаина
Британцы гуляли по пляжу и нашли тонну кокаина