Двух американцев поймали за перевозку торта с кокаином

Полицейские изъяли у двоих американцев партию кокаина, замаскированную под торт. Об этом в Facebook сообщает Управление по борьбе с наркотиками штата Мэн.

Стражи порядка получили наводку о транзите наркотика по территории штата, и остановили автомобиль предполагаемых перевозчиков. Натасканная на обнаружение наркотиков собака подтвердила наличие в салоне запрещенных веществ, и во время обыска был найден тайник.

В торте оказалось спрятано два килограмма кокаина. При этом брикет был покрыт кофейной гущей, чтобы отбить запах. Розничная стоимость найденного кокаина составляет 200 тысяч долларов.

В мае британцы гуляли по пляжу графства Восточный Сассекс и нашли выброшенные на берег пакеты с кокаином. Прохожие сообщили о находке в местную полицию. Отмечается, что почти тонна (960 килограммов) вещества была упакована в водонепроницаемые мешки и привязана к спасательным жилетам, чтобы оставаться на плаву.