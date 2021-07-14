Адвоката фигуранта дела о «посольском кокаине» заподозрили в подделке ордера

Адвокат, защищавший основного фигуранта дела о поставках кокаина из Аргентины в Россию и европейские страны, подозревается в подделке адвокатского ордера. Об этом сообщила ТАСС представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый — адвокат Абубакар Вадаев, который представлял интересы одного из фигурантов дела о «посольском кокаине».

«Руководителем главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении адвоката адвокатской палаты Московской области 1957 года рождения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ ("Изготовление и использование заведомо поддельного официального документа")», — рассказала Иванова, не уточнив фамилию адвоката.

По словам Ивановой, в марте 2020 года адвокат был исключен из реестра адвокатов Чеченской Республики. Однако он изготовил и предоставил в Дорогомиловский районный суд Москвы заведомо подложный ордер.

10 февраля в Дорогомиловском суде Москвы по делу о контрабанде кокаина в качестве свидетеля допросили посла России в Мексике Виктора Коронелли. Ранее он был чрезвычайным и полномочным послом России в Аргентине. Как рассказал адвокат одного из подсудимых Александр Костанянц, Коронелли дал показания по существу дела в отсутствие присяжных «вопреки закону и здравому смыслу». Защитник считает, что было нарушено право подсудимых на защиту. 26 февраля Коронелли продолжит давать показания в суде.

Расследование «кокаинового дела» началось в декабре 2016 года после того, как в школе при российском посольстве в Аргентине нашли 12 подозрительных чемоданов с 362 килограммами чистого кокаина. Для контролируемой поставки его заменили мукой и отправили в Россию дипломатическим рейсом. В результате операции в Аргентине были взяты под стражу два фигуранта дела (Иван Близнюк и Александр Чикало). На территории России арестованы три человека (Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов), еще один — Ковальчук — был задержан и арестован в Германии. МИД России неоднократно опровергал информацию о возможной причастности дипломатов к контрабанде наркотиков.