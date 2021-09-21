Трамп рассказал о последствиях миграционного кризиса на границе с Мексикой

Бывший президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Америка может превратиться в «страну третьего мира» из-за продолжающегося миграционного кризиса на границе с Мексикой. Его слова приводит издание Newsweek.

«На нашей границе никогда не было ничего подобного тому, что происходит сейчас. Миллионы людей уже приехали, но количество прибывающих еще больше!» — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что губернатор Техаса Грег Эббот призвал президента США Джо Байдена вести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за наплыва нелегальных мигрантов. Отмечалось, что в приграничном городе Дель Рио собрались 16 тысяч беженцев, которые хотят получить убежище в США. Большинство из них — жители Гаити, которые бегут из страны после убийства президента Жовенеля Моиза и землетрясения, унесшего жизни 2 тысяч человек.

В июле сообщалось о девяти тысячах мигрантов, стремящихся в США и Канаду, которые застряли в колумбийской провинции Антьокия, недалеко от границы с Панамой.