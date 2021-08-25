Верховный суд США поддержал иммиграционную политику Трампа

Верховный суд США отклонил ходатайство администрации президента Джо Байдена об отмене «Протоколов о защите мигрантов» (MPP). Этот акт был элементом иммиграционной политики экс-президента США Дональда Трампа. О решении суда сообщает Reuters.

Своим вердиктом высшая инстанция поддержала коллег из окружного суда Техаса, который ранее заблокировал указ Белого дома, прекращавший действие MPP на территории США. Администрация Байдена решила оспорить такой шаг техасских судей в Верховном суде. Однако шестеро из девяти членов Верховного суда не согласились с позицией американского лидера.

Согласно протоколам, мигранты обязаны дождаться решения суда США о присвоении им статуса беженцев, прежде чем попасть на американскую территорию. По данным СМИ, из-за этого закона тысячи просителей убежища остаются в Мексике, ожидая окончания слушаний по их делам. Министерство внутренней безопасности заявило, что сожалеет о решении Верховного суда и продолжит оспаривать действие MPP. Правительство Байдена обязано продолжить соблюдение всех пунктов «Протоколов».

29 июля была опубликована программа администрации Байдена и вице-президента Камаллы Харрис, которая призвана побороть поток мигрантов из Центральной Америки. Согласно положениям этой программы, политика США в таких странах, как Сальвадор, Гондурас и Гватемала будет направлена на: устранение экономического неравенства, борьбу с коррупцией, развитие демократических институтов, уничтожение организованной преступности и борьбу с сексуальным и домашним насилием.

27 июля в МНБ приняли решение возобновить ускоренную депортацию нелегальных мигрантов с территории США. Такой шаг, по заверению ведомства, является законным и соответствует «упорядоченной и гуманной» иммиграционной политике Белого дома.