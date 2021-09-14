США обвинили Белоруссию в организации потока мигрантов на границе

Помощник президента США Салливан осудил Белоруссию за поток мигрантов на границе с Литвой

Белый дом обвинили белорусские власти в организации потока мигрантов на границе с Литвой, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе телефонного разговора с литовским премьер-министром Ингридой Шимоните. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе разговора помощник президента выразил поддержку Литве, которая столкнулась с «попыткой принуждения со стороны Китая». «США высоко оценивают принципиальную позицию во внешней политике Литвы о поддержке демократии и прав человека, в том числе в Белоруссии», — говорится в сообщении.

Также указывается, что Салливан осудил режим президента Белоруссии Александра Лукашенко за организацию потока нелегальных мигрантов через границу.

Ранее посол Литвы в США Аудра Плепите заявила, что самая большая угроза суверенитету и территориальной целостности страны исходит от Белоруссии, а не от России. По ее словам, Минск целенаправленно дестабилизирует общественно-политическую обстановку в Литве посредством гибридных атак.

В конце мая страны ЕС стали сообщать о назревающем миграционном кризисе. На территорию Литвы, Латвии и Польши со стороны Белоруссии начали проникать большие группы мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. В происходящем европейские страны обвинили Минск.