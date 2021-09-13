Польша зафиксировала более 500 попыток мигрантов попасть в страну из Белоруссии

Пограничная служба Польши за выходные зафиксировала более 500 попыток нелегальных мигрантов попасть в страну с территории Белоруссии. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщает портал Zerkalo.io.

«Для пограничников это были напряженные выходные. Всего совершено 509 попыток незаконно пересечь белорусско-польскую границу. Пограничники задержали семь нелегалов: пять граждан Сирии и двое граждан Сомали», — заявили в ведомстве.

В Литве за минувшие сутки развернули около 40 человек на границе. При этом одного иностранца впустили в страну по гуманитарным причинам.

Власти также утверждают, что белорусский пограничник пересек границу, оказался на литовской территории, но сразу вернулся назад. Начато досудебное расследование. Границу Латвии в воскресенье попытались пересечь 34 человека.

Ранее в Варшаве заявили, что на территории Белоруссии находятся более 10 тысяч нелегальных мигрантов, стремящихся попасть в Евросоюз.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался после того, как в мае президент Александр Лукашенко на фоне очередного обострения отношений с Западом пригрозил ослабить контроль за передвижением нелегалов и наркотрафиком.

В Литве и Латвии решили отгородиться от Белоруссии забором из колючей проволоки. При этом Европейский суд по правам человека временно запретил литовским властям высылать пятерых беженцев из Афганистана, прибывших с белорусской территории.