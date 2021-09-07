Польша насчитала в Белоруссии 10 тысяч стремящихся в Европу нелегалов

Власти Польши заявили, что в Белоруссии находятся более 10 тысяч нелегальных мигрантов

На территории Белоруссии находятся более 10 тысяч нелегальных мигрантов, стремящихся попасть в Евросоюз, насчитали власти Польши. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Начальник польской погранслужбы генерал Томаш Прага заявил, что в последние дни выросло число попыток незаконного пересечения границы между двумя странами. К примеру, в субботу, 4 сентября, нелегально попасть в Польшу пытались 215 человек, в воскресенье — еще 152.

По словам генерала, власти Белоруссии специально завозят мигрантов в страну, чтобы доставить на границу Литвы, Латвии и Польши. В этом участвуют международные группировки, которые перебрасывают людей из Азии и Африки в Западную Европу.

В разговорах с пограничниками мигранты сообщали, что стремятся в Германию или Францию.

«Многие говорят, что хотели поехать к брату, сестре или родственникам и не знали, что у них на пути еще лежит Польша и есть граница», — отметил Прага.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал ситуацию, сложившуюся на границе с Белоруссией, самой напряженной за последние 30 лет.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался после того, как в мае президент Александр Лукашенко на фоне очередного обострения отношений с Западом пригрозил ослабить контроль за передвижением нелегалов и наркотрафиком.