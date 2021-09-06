Польша назвала ситуацию на границе с Белоруссией самой напряженной за 30 лет

Премьер Польши Моравецкий: на границе сложилась самая напряженная ситуация за 30 лет

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал ситуацию, сложившуюся на границе с Белоруссией, самой сложной за последние 30 лет. Об этом сообщает Zerkalo.

Моравецкий заявил, что белорусские силовики помогают нелегальным мигрантам пересекать границу. Контролировать обстановку польским пограничникам помогают более 2000 военнослужащих. По словам премьера, миграционный кризис является провокацией президента Белоруссии Александра Лукашенко, который пытается «вызвать хаос».

При этом Варшава не рассчитывает на то, что напряженность снизится. «Через несколько дней начнутся крупнейшие за 40 лет военные учения "Запад-2021". Во время них могут быть предприняты попытки провокаций. Уже сегодня на границе были слышны взрывы на прилегающих полигонах. Такой напряженной ситуации на границе у нас не было последние 30 лет», — сказал Моравецкий.

Глава польского МВД Мариуш Каминьский добавил, что с момента введения режима ЧП на границе было зафиксировано 457 попыток нелегально ее пересечь.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался после того, как Лукашенко на фоне очередного обострения отношений с Западом пригрозил ослабить контроль за передвижением нелегалов и наркотрафиком.