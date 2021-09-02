Президент Литвы заявил о стабилизации ситуации с нелегальными мигрантами

Служба охраны государственной границы (СОГГ) Литвы и прочие ответственные инстанции смогли стабилизировать обстановку на границе с Белоруссией, откуда с начала 2021 года в разы увеличился поток нелегальных мигрантов. Об этом заявил президент республики Гитанас Науседа в беседе с журналистами, передает ТАСС.

По его словам, властям удалось преодолеть миграционный кризис. «Хочу сказать нашим гражданам: самое важное то, что мы смогли стабилизировать ситуацию с миграцией», — сообщил Науседа. Глава государства добавил, что число прибывающих в страну беженцев значительно сократилось, поэтому больше не придется искать места для их размещения.

Миграционный кризис на границах Белоруссии и Евросоюза (ЕС) начался в конце мая. Большие группы мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки начали штурмовать границы Литвы ради убежища в европейских странах. Позже нелегалов стали задерживать на границах Латвии и Польши и возвращать назад.

Европейские страны обвиняют в случившемся Минск и лично президента Белоруссии Александра Лукашенко. Предположительно, руководство страны использует туроператора «Центркурорт» для переправки беженцев из Сирии и Ирака к границам ЕС и зарабатывает на этом.

Чтобы защититься от наплыва нелегалов, прибалтийские республики решили построить защитные ограждения на приграничных участках с Белоруссией, а также увеличили там число пограничников. При этом в Литве нелегалов начали размещать вблизи жилых зданий населения, что вызвало недовольство и массовые протесты.