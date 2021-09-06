В Польше поддержали введение режима ЧП на границе с Белоруссией

Сейм Польши поддержал решение президента о введении режима ЧП на границе с Белоруссией

Решение правительства Польши о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией было поддержано большинством депутатов. Об этом сообщает ТАСС.

За эту меру в понедельник, 6 сентября, проголосовали 247 парламентариев, 168 были против, воздержались 20.

Решение о введении чрезвычайного положения было принято в пятницу после подписания соответствующего распоряжения президентом Польши Анджеем Дудой. Сейм мог отменить решение польского лидера, если бы против выступило большинство депутатов.

Чрезвычайное положение будет действовать в течение 30 суток. Оно введено на участке польско-белорусской границы на отдалении трех километров от нее. Это решение затронет 115 населенных пунктов в Подляском воеводстве и 68 в Люблинском.

Миграционный кризис на границах Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы мигрантов из Африки и Ближневосточного региона начали нелегально перебираться через границы в поисках убежища в европейских странах. Позже нелегалов стали задерживать на пограничных пунктах Латвии и Польши и возвращать назад.

Как сообщали литовские власти, наплыв мигрантов в несколько десятков раз превысил аналогичные показатели 2020 года. Европейские страны обвиняют в случившемся Минск и лично президента Александра Лукашенко.

