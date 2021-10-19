В России оценили динамику отношений между Вашингтоном и Москвой

В отношениях между США и Россией есть позитивная динамика, которую нужно нарастить за счет экономических связей. С такой оценкой диалога между Москвой и Вашингтоном выступил заместитель председателя правительства РФ, первый вице-премьер Алексей Оверчук в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

По словам чиновника, у Соединенных Штатов есть набор стереотипов в отношении России, которые «нужно ломать». «Это большая серьезная работа, которой когда-то необходимо будет заниматься», — отметил он.

Оверчук считает, что основным толчком для расширения связей двух стран могло бы стать наращивание взаимодействия в области торговли. «И здесь сегодня таким объединяющим началом может быть работа над климатической повесткой и над теми вызовами, которые сегодня для всего мира стоят в связи с очевидными изменениями климата», — заключил первый вице-премьер.

Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук встретился с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном в Вашингтоне. Подводя итоги пребывания в столице США, он отметил, что американская сторона заинтересована в том, чтобы прямые контакты между странами развивались.