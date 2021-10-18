США заявили о давлении на страны ОПЕК с целью снизить цены на топливо

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США оказывает влияние на страны-участницы Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с целью снижении цен на топливо на энергетических рынках, пишет РИА Новости.

По ее словам, Вашингтон пытается решить вопрос поставок нефти и газа путем давления на государства, входящие в ОПЕК, поскольку сами Соединенные Штаты в организацию не входят. Она пояснила, что это одна из мер, которые администрация США принимает для снижения высоких цен на топливо в стране.

Псаки также добавила, что американское руководство работает над более сбалансированным распределением топлива по стране, чтобы восполнить его недостаток в тех районах, где он присутствует, и «задействует для этого все рычаги давления».

Вице-премьер России Александр Новак ранее отметил, что США не обращались к Москве с предложением обсудить возможность снижения цен на нефть.

В 2021 году цены на нефть выросли на 50 процентов. ОПЕК+ придерживается своего плана по увеличению добычи в 400 тысяч баррелей в день, несмотря на давление крупных стран-потребителей, таких как США и Индия, которые требуют дополнительных поставок для снижения цен. По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), до конца 2021 года на рынке будет наблюдаться дефицит поставок нефти примерно в 700 тысяч баррелей в день.

