Предсказан конец «нефтяной эпохи»

Французский энергетический гигант TotalEnergies SE предсказал миру завершение «нефтяной эпохи». Пик глобального спроса на ископаемое топливо наступит раньше срока на фоне борьбы с климатическим кризисом и отказа многих стран от вредных для экологии источников энергии, сообщили в компании .

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В свежем прогнозе компании учтены обязательства государств по достижению углеродной нейтральности (полной компенсации выбросов углекислого газа) к 2050 году. Аналитики TotalEnergies предполагают, что спрос на вредное для планеты топливо достигнет максимума и стабилизируется на конец 2030 года, а затем начнет постепенно снижаться.

TotalEnergies считает, что потребность в нефти сократится на фоне обещаний крупных компаний снизить или компенсировать эмиссию углерода в ближайшие десятилетия. Инвестиции в солнечную и ветряную энергетику должны вырасти к середине века — аналитики подчеркнули, что все больше правительств отказывается от автомобилей на двигателях внутреннего сгорания и использования одноразового (не подлежащего переработке) пластика.

В июле о «смертном приговоре» для нефти заявило шведское издание Svenska Dagbladet. По мнению экспертов, к 2050 году потребление ископаемого топлива упадет почти вдвое из-за стремления Европы, США и Китая к климатической нейтральности. Главный аналитик отдела экологичных финансов банка Nordea Тина Сальтведт предсказала, что пик спроса на нефть случится между 2025 и 2030 годами.