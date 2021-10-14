Главные экономики мира стали сильнее вредить планете

Ежегодный доклад международного экологического объединения Climate Transparency показал, что страны Большой двадцатки (G20) стали сильнее вредить планете. По оценкам экспертов, уровень выбросов парниковых газов главными экономиками мира в 2021 году вырастет на четыре процента по сравнению с допандемийным уровнем. Исследование опубликовано на сайте организации.

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В Climate Transparency отметили, что на фоне коронавирусных ограничений в 2020 году эмиссии углерода сократились на шесть процентов относительно 2019-го, но теперь снова выросли. Основными виновниками негативных изменений эксперты назвали Китай, Индию, США и Аргентину.

Ученые подчеркнули, что зависимость многих стран от ископаемого топлива может подорвать все усилия по сдерживанию роста средних температур на отметке в 1,5 градуса Цельсия — они уже поднялись на 1,1 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня. Если переговоры на Конференции ООН по изменению климата в Глазго окажутся успешными, то главным загрязнителям планеты придется в сжатые сроки активно заняться декарбонизацией.

Исследование показало, что все страны сокращают выбросы недостаточно быстро. На государства G20 приходится 75 процентов мировых эмиссий, которые продолжают расти на фоне восстановления экономик от последствий пандемии. Причину эксперты видят в растущем спросе на ископаемое топливо. По прогнозам, в 2021 году страны Большой двадцатки потребят на пять процентов больше угля, чем в 2020 году. Популярность природного газа тоже увеличилась — с 2015 по 2020 год этот вид топлива в G20 стали использовать на 12 процентов чаще.

Кроме того, авторы исследования уличили богатые страны в лицемерии. Несмотря на обещания наращивать промышленность после пандемии за счет «зеленых» технологий, на экологичные проекты из фонда восстановления направили всего 300 миллиардов долларов из 1,8 триллиона. Аналогичную сумму (298 миллиардов долларов) государства потратили в течение 18 месяцев до августа 2021 года на финансирование связанных с ископаемым топливом объектов.

Эксперты отметили и положительные изменения — в 2021 году мощность возобновляемой энергетики выросла на два процента и теперь занимает 12 процентов в энергетическом портфеле G20, а также большинство стран разработало планы достижения углеродной нейтральности к середине века.

По мнению Международного энергетического агентства, для эффективной борьбы с глобальным потеплением странам необходимо втрое увеличить затраты на эко-проекты к 2030 году. Если правительства не начнут активно вкладываться в альтернативные источники энергии, то к 2100 году температура на планете вырастет на 2,6 градуса Цельсия, прогнозирует агентство.

