Климатическая катастрофа оказалась главной угрозой для жизни и здоровья

Изменения климата и его катастрофические последствия оказались самой главной угрозой для жизни и здоровья. Природные катаклизмы убивают тысячи людей и подрывают медицинскую систему в период, когда она крайне необходима, объявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем новом докладе.

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Исследователи заключили, что 90 процентов мирового населения дышит чрезмерно грязным воздухом, а выбросы от ископаемого топлива ежегодно становятся причиной миллионов преждевременных смертей. Доклад организации вышел накануне Конференции ООН по изменению климата (COP26), которая начнется 30 октября в Глазго (Шотландия), и содержит рекомендации для правительств по борьбе с климатическим кризисом.

ВОЗ призывает глав государств к 2030 году запретить продавать автомобили на двигателях внутреннего сгорания и продвигать переход на водородное топливо или электрокары — так, по мнению исследователей, улучшится качество воздуха, сократится число болезней органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, а также число травм при авариях на дорогах. К тому же сроку правительствам необходимо отказаться от угля, а к 2025 году — прекратить спонсировать внутренние и зарубежные проекты по ископаемому топливу.

Кроме того, ВОЗ призвала согласовать методы восстановления экономик от последствий пандемии коронавируса с целями Парижского соглашения — оно подразумевает удержание роста средней температуры на отметке в 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня. По мнению аналитиков из Chatham House, при текущих усилиях стран по сокращению выбросов шанс добиться такого результата — менее одного процента. Если государства будут недостаточно активно бороться с глобальным потеплением, еще больше людей умрет от аномальной жары, нехватки еды, воды и гигиены.