Обнародованы новые данные о мировой смертности из-за грязного воздуха

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала новые глобальные данные о преждевременной смертности из-за загрязнения воздуха. В новом руководстве Global Air Quality Guidelines (AQGs) уделили внимание новым правилам определения качества окружающей среды и влияния тех или иных частиц выбросов на здоровье людей в мире, следует из сообщения медиков.

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В исследовании, которое в последний раз обновляли в 2005 году, указано, что существуют четкие доказательства колоссального ущерба людям от загрязнения атмосферы, при этом сокращение экологических рисков может спасти множество жизней по всей планете. По оценкам ВОЗ, ежегодно воздух с вредными примесями вызывает семь миллионов преждевременных смертей. У детей наблюдается замедление роста и нарушение функции легких, подверженность к респираторным инфекциям, обострению астмы. Взрослые страдают от ишемической болезни сердца и инсультов, диабета.

«Бремя болезней, связанных с загрязнением воздуха, находится в одном ряду с другими глобальными рисками для здоровья людей, например, нездоровое питание и курение табака. Следя за состоянием атмосферы, страны будут не только сдерживать изменение климата, но и спасать жизни населения», — указано в отчете.

Эксперты ВОЗ рекомендуют систематически проводить измерения содержания углерода в воздухе, инвентаризацию выбросов и источников загрязнения (антропогенных и природных). Государственным властям, по мнению медиков, следует разработать новые стандарты и установить целевые показатели по сокращению вредных частиц в атмосфере, внедрять новейшие достижения науки и технологий для продвижения подходов к оценке влияния выбросов на здоровье людей. ВОЗ рекомендует тщательнее планировать городские пространства, чтобы сократить на улицах объем вредной пыли и выхлопных газов.

В новых руководящих принципах ВОЗ доказан вред таких веществ в воздухе, как взвешенные частицы (PM), озон (O₃), диоксид азот (NO₂), диоксид серы (SO₂), монооксид углерода (CO). Риски для здоровья, связанные с твердыми взвешенными частицами в воздухе, которые образуются в промышленности и сельском хозяйстве, при сжигании топлива транспортом, в домах, не менее серьезны. Взвеси, попадая в кровоток, вызывают сердечно-сосудистые и респираторные заболевания.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что у человечества почти не осталось времени для предотвращения климатической катастрофы. При этом представитель президента США по вопросам климата Джон Керри уверен, что до COP26 развитые экономики смогут собрать запланированные 100 миллиардов долларов в фонд помощи бедным странам с глобальным потеплением. За последние 11 лет богатые государства ни разу не выделили на указанную цель необходимую сумму.