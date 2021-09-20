Надвигающаяся катастрофа поработит миллионы людей

Катастрофическим последствием надвигающегося глобального потепления в ближайшие десятилетия может стать порабощение миллионов людей. Участившиеся природные катаклизмы заставят сельское население мигрировать в города и заниматься рабским трудом. К такому выводу в совместном докладе пришли исследователи Международного института окружающей среды и развития (International Institute for Environment and Development, IIED) и правозащитная организация Anti-Slavery International.

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Засуха, наводнения и частые пожары разрушают жилые районы и лишают население средств к существованию. Исследователи приводят в пример ситуацию в Северной Гане. Аномальные погодные явления сделали земли непригодными для выращивания урожая. Многим молодым мужчинам и женщинам пришлось переехать из деревень в города. Некоторые из мигрантов стали жертвами торговли людьми и сексуальной эксплуатации. Часть переселенцев попали в долговую кабалу.

Мигрировавшая в Аккру (столицу Ганы) 22-летняя Саламату уже семь лет работает каяйе (kayayie) — переносит вещи на голове. Она поделилась, что первое время ей было очень тяжело. Саламату оказалась в рабстве после того, как уронила товар и не смогла возместить ущерб. За нее это сделала начальница, и до сих пор девушка не может отработать выкуп. Почти весь заработок достается хозяйке, Саламату получает на руки лишь небольшую часть денег.

В Сундарбане (город на границе Индии и Бангладеш) наводнение размыло сельскохозяйственные угодья, а миграционные правила ужесточились. Такие условия заставили активизироваться контрабандистов — они находили отчаявшихся пересечь границу для заработка людей и принуждали их к каторжным работам на производстве, проституции.

Советник по вопросам климата и современного рабства в Anti-Slavery International Фрэн Витт сказала, что совместное с IIED исследование «демонстрирует эффект домино, который оказывает изменение климата на жизни миллионов людей».

Доклад призывает мировые правительства в преддверии Конференции ООН по изменению климата в Глазго (COP26) приложить максимум усилий по предотвращению глобального потепления и борьбе с современным рабством. Исследователи отметили, что многие государства не учитывают в своих планах экономического развития защиту прав трудящихся и мигрантов. По мнению Риту Бхарадвадж из IIED, решение проблемы должно стать частью планов по достижению углеродной нейтральности.

Исследователи из Всемирного банка заключили, что в худшем случае к 2050 году мигрировать из-за климатического кризиса будут вынуждены 216 миллионов человек. Решить проблему сможет активное сокращение выбросов парниковых газов, в особенности — в развивающихся странах. Однако на эти цели в мире выделяют ничтожные суммы денег, считают эксперты.