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В США началась климатическая миграция

Богатые американцы начали переезжать из-за последствий глобального потепления
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Фото: Kate Munsch / Reuters

Американцы начали переезжать из районов, страдающих от последствий глобального потепления. Однако позволить себе климатическую миграцию могут далеко не все жители США. Вместе с тем, пока богачи уезжают в безопасные районы, менее состоятельные американцы охотно скупают покидаемое ими жилье, пишет CNBC.

Апрельский опрос брокерской фирмы Redfin показал, что почти половина американцев, которые планируют переехать в следующем году, говорят, приняли это решение из-за стихийных бедствий и повышения температуры. Каждый пятый житель США считает, что изменение климата уже негативно сказывается на стоимости домов в их районах, а 35 процентов владельцев жилья уже потратили в среднем пять тысяч долларов или более на защиту своих домов от возможных последствий изменения климата. 

79 процентов американцев заявили, что не решаются покупать дом в районах с растущей частотой или интенсивностью стихийных бедствий. 75 процентов опрошенных не хотят покупать дома в районах с экстремальными температурами, а 76 процентов заявили, что будут колебаться при покупке жилья регионах с повышающимся уровнем моря.  «Из этих опросов мы узнали, что владельцы жилья и те, кто собираются купить его или продать осознают угрозу изменения климата, и это влияет на стоимость домов и будет влиять на эту стоимость и дальше», — сказал главный экономист Redfin Дэрил Фэйрвезер. 

В то же время спрос на недвижимость, от которой спешат избавиться обеспокоенные собственники, только повышается. По результатам опроса, число людей, переезжающих в районы с высокими климатическими рисками даже больше, чем тех, кто мигрирует оттуда в безопасные районы. Главная причина — доступность жилья. Собственность в округах, где дома подвержены глобальному потеплению определенно повлияет на бедных американцев больше, чем на богатых. «Более состоятельные люди могут адаптироваться. Они могут модифицировать свои дома, чтобы сделать их более устойчивыми [к изменению климата], а также могут просто собрать вещи и переехать. Можно легко продать свой дом и купить другое жилье в другом месте», — сказал Фэйрвезер. Из-за наплыва покупателей собственность в климатически неблагополучных районах уже начала дорожать. Жительница города Ки-Уэст во Флориде рассказала CNBC, что купила свой дом за 650 тысяч долларов 12 лет назад, а теперь собирается выставить его на продажу вдвое дороже — за 1,2 миллиона долларов.

Летом 2021 года США пережили серию разрушительных лесных пожаров, ураганов и наводнений. В августе Межправительственная группа экспертов по изменению климата ООН предрекла человечеству неминуемую катастрофу и призвала к немедленным действиям. В своем новом отчете специалисты рассказали, что при повышении годовых температур на два градуса Цельсия жара станет экстремальной и будет регулярно достигать критических значений, которые станут испытанием для сельского хозяйства и здравоохранения. При этом человечество вряд ли сможет существенно замедлить потепление. Даже если в течение двух десятилетий в мире произойдет крупномасштабное сокращение выбросов парниковых газов, глобальные температуры вырастут на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем.

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