На пути спасения планеты от климатической катастрофы встали олени

Станции для выработки экологичной энергии в Норвегии попали под угрозу сноса из-за оленей

Верховный суд Норвегии постановил, что два ветряных парка, построенных в 2020 году на западе страны, наносят вред пастбищам оленеводов народа саамы. Станции по выработке электричества экологичным способом попали под угрозу сноса, так как встали на пути нормального ведения хозяйства пастухов, передает France24.

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По заявлению юристов саамов, на полуострове Фосен компания Fosen Vind незаконно установила около 150 турбин, которые вредят хозяйству оленеводов. Представитель министерства нефти и энергетики Норвегии Оле Бертелсен (Ole Berthelsen), добавил, что «приговор Верховного суда создал необходимость прояснить ситуацию», так как лицензии, выданные министерством на строительство и эксплуатацию турбин ради спасения планеты от климатической катастрофы, признали недействительными.

Основные доводы судьи подкреплялись положениями статьи 27 Международного пакта о гражданских и политических правах, положения которой защищают этнические меньшинства, в частности, от вторжения в их культуру. Традиционное саамское оленеводство является формой охраняемой культурной практики.

«Конечно, это сюрприз для нас. Мы действовали по лицензиям, предоставленным властями после детального согласования. Особое внимание уделялось оленеводству», — высказался глава Fosen Vind Том Кристиан Ларсен (Tom Kristian Larsen), подчеркнув, что компания будет ждать реакции министерства для принятия дальнейших действий.

Всего в мире около 100 тысяч представителей саамского народа, которые проживают в Швеции, Финляндии, Норвегии и России. Большинство этих людей зарабатывают на жизнь выращиванием полуодомашненных оленей для получения мяса и шкур.

Ранее стало известно, что гигантская полуслепая дрофа поставила под угрозу реализацию масштабных реформ Индии по переходу на возобновляемые источники энергии. После того, как птицы стали чаще гибнуть от столкновения с линиями электропередач возле ветряных и солнечных станций, Верховный суд страны приказал энергокомпаниям спрятать кабели под землей.