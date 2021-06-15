Полуслепую птицу обвинили в провале масштабных реформ в Индии

Гигантская полуслепая дрофа, обитающая в пустынных территориях, поставила под угрозу провала масштабные реформы Индии по переходу на возобновляемые источники энергии. Птицы стали часто гибнуть от столкновения с линиями электропередач возле ветряных и солнечных станций, пишет Bloomberg.

Открытый регион пустыни Тар у западных границ Индии, где обитают редкие птицы, долгое время считался идеальным местом для проектов «зеленой» энергетики. Живущая там же слабовидящая дрофа весом около 18 килограммов и метр в высоту плохо маневрирует в полете и периодически попадает в смертельную «ловушку» электропроводов. Фронтальное зрение находящейся на грани вымирания птицы не позволяет ей хорошо разглядеть высоковольтные линии электропередач над лугами.

Верховный суд страны приказал энергетическим компаниям, разместившим в пустыне ветряные и солнечные турбины, перенести все низковольтные линии под землю и сделать все возможное, чтобы поступить так же с высоковольтными кабелями.

Решение суда основано на данных отчета государственного института дикой природы Индии (Wildlife Institute of India (WII)), доказавшего, что виной происходящему стали птицы. Исследование WII охватило 80 километров линий электропередач через пустыню Тар и выявило четыре смертельных случая дрофы за год из-за столкновения с проводами, в том числе, подключенными к «зеленым» турбинам. Птицы погибали от удара током.

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Новые требования станут серьезным препятствием на пути к экологическим целям Индии. Прокладка линий под землей увеличит стоимость проектов по выработке «чистого» электричества почти на 20 процентов. Потребуется привлечение дополнительных кредитов объемом около 300 миллиардов рупий (четырех миллиардов долларов).

«Компаниям придется вкладывать свои деньги в создание безопасных условий для птиц, а затем годами ждать возмещения», — высказался гендиректор Национальной федерации солнечной энергии Индии Субрахманьям Пулипака.

Руководитель компании O2 Power Pvt, которая запускает проект солнечной энергетики мощностью 780 мегаватт в западном индийском городе Джайсалмер, добавил, что вся отрасль может остановиться из-за недостатка подходящей земли для установки станций.

Стратегии развития «зеленой» энергетики стали ключевыми в большинстве стран Европы, Азии и США. Одним из хороших примеров стала деревня Симрис в Швеции, которая полностью запитала себя электричеством от мини-сетей на солнечных батареях. Индия является третьей страной в мире по объему выбросов парниковых газов. К концу десятилетия государство намерено нарастить мощность возобновляемых источников энергии примерно в пять раз до 450 гигаватт. Солнечная и ветровая энергия, на которые приходится около 90 процентов возобновляемых источников энергии страны, будут приоритетными в новых проектах.

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