Байдену посоветовали более избирательно вводить экономические санкции

Правительству президента Джо Байдена следует действовать более избирательно при введении экономических санкций на фоне распространения цифровых валют. К такому выводу пришел американский Минфин в опубликованном отчете по применению Вашингтоном рестрикций за последние 20 лет.

По мнению аналитиков Минфина, рост популярности криптовалют может снизить эффективность ограничительных мер. Эксперты рекомендовали при принятии решений о введении новых санкций руководствоваться тем, «содействует ли это достижению четких политических целей в рамках более широкой стратегии», а также оценивать, являются ли санкции «верным инструментом в данных обстоятельства» и их возможные «политические и экономические последствия».

Заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявил, что санкции «являются принципиально важным инструментом для защиты наших национальных интересов», однако отметил, что сейчас этот механизм сталкивается с новыми вызовами. «Мы привержены тому, чтобы вместе с партнерами и союзниками модернизировать и усиливать этот важнейший инструмент», — добавил Адейемо.

В докладе отмечается, что различные технологические инновации, такие как цифровые валюты, альтернативные платежные платформы и новые способы скрывать трансграничные переводы потенциально снижают эффективность американских санкций.

«Это дает злоумышленникам возможность хранить и переводить средства за пределами традиционной финансовой системы, основанной на применении доллара. Они также дают дополнительные возможности нашим противникам, которые пытаются создать новые финансовые и платежные системы, предназначенные для сокращения роли доллара в мире», — говорится в докладе.

Для более эффективного применения санкций Минфин рекомендовал американскому руководству вводить ограничения одновременно со своими союзниками и партнерами.

Ранее стало известно, что администрация США отказалась вводить санкции против «Северного потока-2» вопреки воле Конгресса. Ограничения не будут реализовываться в период президентства нынешнего лидера Джо Байдена.