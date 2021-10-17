В Кремле рассказали о просчетах западных политиков

Политики западных стран допустили просчеты при переходе на альтернативные источники энергии. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Они надеялись на ветрогенерацию, а ветер кончился. Вот несколько месяцев не было ветра. Они надеялись на спотовый рынок, а спотовый рынок переехал туда, где дороже», — рассказал пресс-секретарь президента в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия».

При этом западные политики не хотят признавать своих ошибок, опасаясь утратить свои властные полномочия, пояснил Песков. Вместо этого они предпочитают демонизировать кого-то другого, в частности Россию, возлагая на нее вину за сложившуюся из-за их собственных промахов ситуацию.

Ранее Путин назвал происходящее на европейских биржах «истерикой» и «неразберихой». Он призвал европейские власти серьезнее отнестись к проблеме, а не пытаться спекулировать на проблемах климатических изменений.

С начала года ископаемое топливо подорожало почти в четыре раза. 6 октября его стоимость впервые превысила отметку в 1900 долларов за тысячу кубометров. На следующий день Путин заявил о готовности России увеличить экспорт газа в Европу для борьбы с кризисом. Вслед за этим цены на топливо упали ниже 1000 долларов за тысячу кубометров.

При этом западные страны обвиняют в энергокризисе, который разразился в Европе и США, Россию. Американский конгрессмен Майкл Маккол заявил, что Москва якобы намеренно спровоцировала всплеск цен на газ через ограничение поставок на европейский рынок, и призвал США ввести новые санкции против газопровода «Северный поток-2».