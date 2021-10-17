Песков рассказал о пророческих заявлениях Путина

Президент России Владимир Путин не пытается кого-то напугать своими заявлениями — он описывает перспективы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Президент неоднократно выступал с такими пророческими заявлениями, он же никого не пугал, будь то сфера разоружения, сфера безопасности, изменение климата. Президент очень здорово иногда описывает перспективы. Может быть, к нему не прислушиваются, но потом понимают, что так оно и происходит», — рассказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

Так официальный представитель Кремля ответил на вопрос о словах Путина про энергетические перспективы Европы в случае продолжения неразберихи в принятии решений.

Ранее Путин назвал происходящее на европейских биржах «истерикой» и «неразберихой». Он считает, что европейские власти должны отнестись к проблеме серьезнее. По словам президента, одни спекулируют на проблемах климатических изменений, другие что-то недооценивают, а кто-то сокращает инвестиции в добывающую отрасль.

