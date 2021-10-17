Талибы ответили на опасения Путина из-за боевиков ИГ в Афганистане

Опасения президента России Владимира Путина, выраженные в связи с присутствием боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России организация, признанная террористической) на севере Афганистана, являются беспочвенными. Так на заявления российского лидера ответил член комиссии «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) по вопросам культуры Анамулла Самангани, его слова приводит афганский телеканал TOLOnews.

По словам представителя талибов, ИГ не пользуется поддержкой населения ни в одной части Афганистана.

Ранее Путин на Совете глав стран СНГ, говоря о ситуации в Афганистане, напомнил об угрозе, которую представляют боевики ИГ. Российский лидер выразил обеспокоенность, что террористы, ранее воевавшие в Ираке и Сирии, сейчас стягиваются в Афганистан. Президент подчеркнул, что в Афганистане их насчитываются более двух тысяч, базируются они преимущественно на севере страны, при этом их лидеры вынашивают планы по воздействию на другие страны, включая Россию.

Ранее эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко в беседе с «Лентой.ру» предупредил, что последние новости о подготовке в стране новых боевиков и террористов-смертников являются тревожным знаком. По его словам, талибы лишь имитируют борьбу с терроризмом в Афганистане. Более того, они пособничают различным группировкам и продолжают подготовку смертников.