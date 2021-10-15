Объяснены заявления Путина и российских генералов об Афганистане

Специалист по Афганистану Серенко: то, что Путин не говорит, делают его генералы

Эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко объяснил заявления по этой стране, исходящие от президента России Владимира Путина, и действия командующего войсками Центрального военного округа Александра Лапина и директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина. По его мнению, «то, что Путин не говорит, делают его генералы». Своей интерпретацией специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Путин на Совете глав стран СНГ ответил на вопрос об исключении запрещенной в России террористической организации «Талибан» из запретного списка. По мнению российского лидера, с официальным признанием талибов не нужно торопиться.

Также Путин отметил, что представителям радикального движения, захватившего власть в Афганистане, будет сложно отказаться от такого источника доходов, как наркотрафик, особенно в условиях сложившейся в их стране кризисной ситуации. «Несмотря на обещания бороться с наркопроизводством, в реальности талибам — не знаю, удастся [ли], хотят они этим заниматься или не хотят», — добавил российский лидер.

Говоря о ситуации в Афганистане, Путин напомнил об угрозе, которую представляют боевики ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация). Президент подчеркнул, что в Афганистане их насчитываются более 2000, базируются они преимущественно на севере страны, при этом их лидеры вынашивают планы по воздействию на другие страны, включая Россию.

То, что не говорит Путин, делают его генералы

По мнению Серенко, ситуация в Афганистане значительно ухудшилась за последние два месяца. Он назвал ее откровенно угрожающей интересам России. В этой связи, отметил эксперт, реакция властей очевидна — они мобилизуют силы.

Я думаю, Путин прав, когда он говорит, что нужно готовиться к разным вызовам. То, что Путин не говорит, делают его генералы эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко

«Например, командующий Центральным военным округом Лапин. Когда он заявляет о необходимости повышения боеготовности нашей базы в Таджикистане, необходимости содействия повышения уровня боеспособности таджикской армии, союзника России, фактически понятно, что такого рода действия и заявления не могут осуществляться высшими военными чиновниками России без санкций руководства. Это отмашка Кремля», — высказался Серенко.

Эксперт подчеркнул, что боевики «Талибана» в данной ситуации рассматриваются руководством страны не как союзник по нейтрализации ситуации в регионе, а как проблема.

«Когда Путин говорит об ухудшении ситуации в Афганистане, он просто констатирует ситуацию. Военные же демонстрируют, какие поручения он в этом направлении дал. Учения, которые через несколько дней начнутся в Таджикистане, — это тоже показатель того, как Москва на самом деле воспринимает сегодня афганскую ситуацию. Есть разговоры российских дипломатов, умиротворяющего тона, для того чтобы понравиться талибам, и есть реальность, которую косвенно озвучивает руководство страны. Тот же Нарышкин, глава разведки», — высказался Серенко.

Ранее сообщалось, что на совместной встрече лидеров Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества Владимир Путин призвал работать с новым правительством Афганистана, несмотря на то, что оно не является репрезентативным и инклюзивным. Оптимально выстраивать диалог с талибами «по линии механизма расширенной тройки» — то есть при участии России, США, Пакистана и Китая — работа в этом направлении в настоящий момент ведется, отметил глава государства.